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Тело погибшего обнаружено в выгоревшем СНТ в Иркутской области

20:53
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Состояние пострадавшей женщины - крайне тяжелое

Человек погиб в результате пожара в СНТ "Локомотив" в городе Вихоревке Иркутской области.

Им оказался мужчина 1948 года. губернатор Игорь Кобзев выразил соболезнования родным и близким погибшего. На месте работают дознаватели. 

Ранее сообщалось, что при пожаре пострадала одна женщина. В настоящий момент она находится в крайне тяжелом состоянии.

Пожар на территории четырех садоводств в городе Вихоревка Иркутской области начался в понедельник, 6 мая. К вечеру практически полностью выгорело СНТ "Локомотив".

О причинах пожара пока не сообщается.  В Братском районе введен режим ЧС. Прокуратура начала проверку.

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