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Сергей Собянин: В столице сегодня отмечается День герба и флага Москвы

20:55
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Эталон герба хранится в Музее Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о праздновании Дня герба и флага Москвы.

"Сегодня – День герба и флага Москвы. По традиции отмечаем его в День памяти святого великомученика Георгия Победоносца – покровителя нашего города. Праздник учредили 20 лет назад, но в этом году встретили его с особой торжественностью. Он прошел в открытом в августе прошлого года Гербовом зале Москвы в здании, где располагается библиотека имени Добролюбова. Здесь находятся Геральдический совет города, тематические выставочные залы, посвященные геральдике столицы, формируется собрание геральдической библиотеки", – отметил Собянин.

По словам мэра, с давних времен герб Москвы использовался на флагах и знаменах.

"Сегодня он повторяет изображение герба XVIII века – оно было возвращено в московскую символику в 1993 году. Но, по сравнению с Георгием Победоносцем тех времен, покровитель столицы в последней версии облачен в традиционные для русских воинов доспехи и остроконечный шлем. Эталон герба хранится в Музее Москвы", – добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве до 2027 года введут более 30 объекта культуры. Городская среда становится привлекательнее. При этом создание уникальных объектов в городе развивает местный патриотизм.

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