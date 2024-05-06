Госдеп: CША признают Путина президентом России

Представителей США на инаугурации не будет
США признают Владимира Путина президентом России.
Но при этом в Вашингтоне все равно не считают президентские выборы в России "свободными и справедливыми", заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Представитель США не будет присутствовать на инаугурации Путина 7 мая.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что участие в инаугурации примут главы диппредставительств, присутствующих в Москве. Также среди приглашенных - члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента и другие представители власти.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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