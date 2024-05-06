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NBC: в России задержали американского военного

22:34
  • понедельник
  • 06 мая 2024

Ему оказывается консульская поддержка

Военнослужащий армии США задержан во Владивостоке за кражу у женщины.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Американский военный прибыл в Россию из Южной Кореи, где проходил службу в составе американского контингента. Как сообщает телеканал NBC, мужчина путешествовал самостоятельно, а не по служебным делам. Никаких других подробностей американские СМИ не приводят.

Белый дом уже в курсе о предполагаемом задержании в России американского военного. Соответствующий вопрос передан в Пентагон, задержанному оказывается консульская поддержка. 

Российские власти пока никак не комментировали произошедшее.

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