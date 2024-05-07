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Путин во вторник вступит в должность президента России

07:15
  • вторник
  • 07 мая 2024

Торжественная церемония инаугурации пройдет в полдень

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин вступит в должность президента России. Торжественная церемония инаугурации пройдет в полдень в Большом Кремлевском дворце.

Путин займет пост главы государства в пятый раз. Все пройдет по традиционному сценарию. Вновь избранный президент примет присягу, держа руку на Конституции. После инаугурации правительство сложит с себя полномочия, но продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава.

Накануне Владимир Путин встретился с членами кабмина и поблагодарил их за достигнутые весомые результаты работы. Несмотря на целый ряд вызовов - эпидемии коронавируса и масштабных западных санкций после начала СВО - удалось справиться со всеми испытаниями и создать солидный задел для развития страны. Президент призвал не снижать темпов. Все, что сделано, - это хорошая база для того, чтобы двигаться дальше.

"В прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства так называемой "большой семерки". Мы вместе искали достойные ответы на сложнейшие исторические вызовы и в целом успешно их преодолевали. И, что принципиально важно, продолжали решать текущие задачи, активно и последовательно работали по повестке развития в рамках ключевых национальных целей и приоритетов. Нужно сделать все необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, чтобы не было никаких пауз в нашей работе. Поэтому я жду от коллег на всех уровнях исполнительной власти концентрации, собранности, работы на результат. Нам нужна преемственность в работе по достижению целей национального развития. И уверен, что все это будет, безусловно, обеспечено", - указал Путин.

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