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Штурмовики Су-25 уничтожили крупный опорник киевских боевиков

08:23
  • вторник
  • 07 мая 2024

"Грачи" нанесли удары неуправляемыми ракетами калибром 80 миллиметров

В зоне СВО российскими войсками освобожден населенный пункт Соловьево в ДНР. Группировкой "Центр" за сутки отбиты семь контратак ВСУ. На донецком участке фронта наши подразделения ликвидировали большое количество вражеской техники, в том числе две польских самоходки "Краб" и четыре американских орудия.

На северском направлении 152-миллиметровая буксируемая гаубица "Мста" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила самоходку западного производства. Расчет тульских артиллеристов-десантников нанес точный удар по противнику. Корректировку вели с помощью беспилотника. Отработав по врагу, бойцы замаскировали гаубицу и отправились в укрытие в ожидании новых заданий. Цели бывают разные, результат - всегда один.

Штурмовики Су-25 уничтожили крупный опорник киевских боевиков. "Грачи" нанесли удары неуправляемыми ракетами калибром 80 миллиметров. Затем экипажи выполнили маневр уклонения, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на аэродром базирования. Передовой авианаводчик подтвердил - техника противника выведена из строя, ликвидирована и живая сила врага.

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