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Представлены новые герои спецоперации

08:33
  • вторник
  • 07 мая 2024

Гвардии сержант Павел Ломакин точным выстрелом из миномета ликвидировал группу вражеской пехоты

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Гвардии сержант Павел Ломакин под шквальным огнем противника точным выстрелом из миномета ликвидировал группу вражеской пехоты, прибывшей на помощь боевикам. А затем с товарищами уничтожил опорный пункт и пулеметный расчет ВСУ. Эшелонированная оборона радикалов была прорвана.

Капитан Александр Кузьмич, несмотря на непрерывный обстрел, сумел быстро устранить поврежденную осколками антенну командно-штабной машины и обеспечить устойчивую связь в батальонной тактической группе. Вскоре по целям точно отработала наша артиллерия и боевики были вытеснены с занимаемых позиций.

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