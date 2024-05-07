Жертвами новых обстрелов стали как минимум пять человек

Армия Израиля наносит интенсивные удары по Рафаху и начинает наступление на восточные районы города. Жертвами новых обстрелов стали как минимум пять человек. Много раненых.

Накануне вечером кабинет министров еврейского государства принял решение продолжить операцию в Рафахе, несмотря на то, что ХАМАС согласилось на предложенную ранее сделку. Проект документа, разработанного при участии Египта и Катара, предусматривает обмен заложниками и пленными, а затем и прекращение огня. В секторе Газа новость о грядущем перемирии сначала встретили ликованием. Но после новых ударов ЦАХАЛ из Рафаха потянулись колонны беженцев.

Ночью массовая акция прошла в Тель-Авиве - за перемирие и скорейшее возвращение захваченных израильтян. Продолжаются пропалестинские протесты и на Западе. В Сан-Диего полиция ликвидировала палаточный городок на территории университетского кампуса, есть задержанные.

В Амстердамском университете такой же палаточный лагерь подвергся нападению хулиганов. Группа мужчин избивала бастующих студентов и запускала в их сторону петарды.

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