ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Армия Израиля наносит интенсивные удары по Рафаху

08:31
  • вторник
  • 07 мая 2024

Жертвами новых обстрелов стали как минимум пять человек

Армия Израиля наносит интенсивные удары по Рафаху и начинает наступление на восточные районы города. Жертвами новых обстрелов стали как минимум пять человек. Много раненых.

Накануне вечером кабинет министров еврейского государства принял решение продолжить операцию в Рафахе, несмотря на то, что ХАМАС согласилось на предложенную ранее сделку. Проект документа, разработанного при участии Египта и Катара, предусматривает обмен заложниками и пленными, а затем и прекращение огня. В секторе Газа новость о грядущем перемирии сначала встретили ликованием. Но после новых ударов ЦАХАЛ из Рафаха потянулись колонны беженцев.

Ночью массовая акция прошла в Тель-Авиве - за перемирие и скорейшее возвращение захваченных израильтян. Продолжаются пропалестинские протесты и на Западе. В Сан-Диего полиция ликвидировала палаточный городок на территории университетского кампуса, есть задержанные.

В Амстердамском университете такой же палаточный лагерь подвергся нападению хулиганов. Группа мужчин избивала бастующих студентов и запускала в их сторону петарды.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Армия Израиля
Армия Израиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.