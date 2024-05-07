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Москву накрыл снежный покров

08:26
  • вторник
  • 07 мая 2024

За сутки может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков

Центральная Россия оказалась в арктическом мешке. Как отмечают метеорологи, регионы засыпает снегом, а ночью возможны минусовые температуры воздуха.

Столица и область - уже во власти непогоды. Ранним утром москвичи могли заметить снежный покров на автомобилях и на земле. По прогнозам, за сутки может выпасть до 40 процентов месячной нормы осадков.

По Свердловской области прогулялся циклон "Ева". Коммунальные и аварийные службы устраняют последствия майского снегопада. Подобного не было несколько десятилетий. Утром энергетики дали свет всем потребителям. Из-за разгула стихии в регионе было нарушено энергоснабжение в 24-х населенных пунктах.

Ограничено движение на двух автотрассах Сахалина. На одном из участков из-за сильного снегопада и гололеда на маршрут не вышли пассажирские автобусы и большегрузы. Отмечены несколько мелких ДТП. В ближайшее время циклон накроет семь районов на юге острова.

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