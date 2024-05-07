Число жертв наводнений в Бразилии продолжает расти

Стихийное бедствие вызвали продолжительные ливни и разлив реки Гуаиба

Продолжает расти число жертв масштабных наводнений в Бразилии. В списке погибших уже 83 человека, более 100 числятся пропавшими без вести. В эвакуации - почти 150 тысяч жителей штата на юге страны.

Стихийное бедствие вызвали продолжительные ливни и разлив реки Гуаиба - крупнейший за 80 лет. Затоплено несколько районов полуторамиллионного города Порту-Алегри. Под водой - поле футбольного стадиона "Гремио" и взлетно-посадочные полосы международного аэропорта.

Помощь Бразилии предложила Аргентина.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"