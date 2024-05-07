ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число жертв наводнений в Бразилии продолжает расти

08:39
  • вторник
  • 07 мая 2024

Стихийное бедствие вызвали продолжительные ливни и разлив реки Гуаиба

Продолжает расти число жертв масштабных наводнений в Бразилии. В списке погибших уже 83 человека, более 100 числятся пропавшими без вести. В эвакуации - почти 150 тысяч жителей штата на юге страны.

Стихийное бедствие вызвали продолжительные ливни и разлив реки Гуаиба - крупнейший за 80 лет. Затоплено несколько районов полуторамиллионного города Порту-Алегри. Под водой - поле футбольного стадиона "Гремио" и взлетно-посадочные полосы международного аэропорта.

Помощь Бразилии предложила Аргентина.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Наводнение в Бразилии
Наводнение в Бразилии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.