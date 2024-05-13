Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Уран в паре с Солнцем готовы исполнять желания

Овны

Хотите больше зарабатывать или сменить профессию? У вас получится - и даже без стресса. Этот май хорош тем, что дает переменам войти в нашу жизнь относительно мягко.

Тельцы

В последние годы каждую весну звезды деликатно подталкивают к трансформации. Солнце и Уран снова соединяются в вашем знаке, помогая менять себя и мир вокруг.

Близнецы

У вас сегодня пророческий день: может присниться вещий сон или внезапно посетит озарение. Можно обращаться к астрологу, визуализировать, мечтать о будущем.

Раки

Перед вами откроются новые возможности. И все благодаря знакомствам или общению в социальных сетях. Сегодня вы можете получить шанс взлететь по лестнице успеха вверх!

Львы

Блестящие перспективы откроются перед теми, кто не боится признаваться в своих ошибках или страхах. Если вы из представителей такой породы, ждите хороших новостей в карьере или бизнесе.

Девы

Уран позовет в дорогу: вы можете удачно купить билеты или получить долгожданную визу. А в юридических делах или учебе вдруг откроется второе дыхание!

Весы

Смелые представители знака могут инвестировать деньги, открывать счета в банках, пробовать новые финансовые продукты. Главное - не рискуйте сразу большими суммами.

Скорпионы

Вас поджидает новая лавстори или порыв страсти в уже устоявшихся отношениях. Наступает хорошее время для экспериментов, касающихся любви.

Стрельцы

Уран и Солнце помогут вам уволиться с опостылевшей работы и быстро найти новую! Также удастся ввести новую полезную привычку, заняться спортом.

Козероги

Вам в кои-то веки захочется адреналина, приключений и перемен в личной жизни. В спорте и творчестве тоже возможны впечатляющие успехи, хватит стесняться!

Водолеи

Подумайте, чего вам хочется: переехать, сделать ремонт или купить земельный участок? Ваша главная планета Уран в паре с Солнцем готова исполнять желания!

Рыбы

Неожиданный звонок, встреча или новость перевернут страницу. И вы поймете, что прошлое уже позади. Пора перестать оглядываться назад!

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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