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Первый пилотируемый полет корабля Boeing на МКС пришлось отменить

08:20
  • вторник
  • 07 мая 2024

Запуск отложили в последний момент

Корабль Starliner компании Boeing сегодня не смог стартовать к Международной космической станции. Запуск отложили в последний момент. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НАСА. Решение было принято директором полета компании United Launch Alliance. Ей принадлежит ракета-носитель.

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Представитель НАСА заявил, что причина отмены запуска – неисправность кислородного клапана второй ступени. На борту Starliner были два астронавта: Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс. Их пришлось эвакуировать.

Пилотируемый космический корабль корпорация Boeing строила десять лет. Первый раз его запустили в беспилотном режиме пять лет назад. Но он не смог пристыковаться к МКС из-за сбоя часов. Ликвидировать недочеты смогли лишь к 2022 году. Тогда корабль успешно пристыковался к МКС. Тот полет проходил без астронавтов.

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