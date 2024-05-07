Помочь может каждый: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Егора Шведчикова

Мальчику срочно необходимы препараты сопроводительной терапии

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 12-летнего Егора Шведчикова из Красноярского края. В прошлом году мальчику поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. После первого курса химиотерапии не удалось избежать тяжелых осложнений, ребенок с трудом вышел в ремиссию. Сейчас единственный шанс Егора на спасение - срочная пересадка костного мозга. На данный момент мальчик готовится к операции в клинике Санкт-Петербурга. Но для того, чтобы не допустить новых, еще более опасных осложнений, необходимы препараты сопроводительной терапии. Их стоимость - почти три с половиной миллиона рублей. Найти такую сумму, да еще и за короткий срок, для семьи мальчика - задача неразрешимая.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Одышка у двенадцатилетнего Егора возникает, когда он просто ходит, наклоняется. И даже когда быстро говорит. Ни один день у мальчика не обходится без таблеток.

"Регулярно мы пьем шесть-семь, иногда восемь препаратов, потому что печенка у нас увеличена, нужно ее поддерживать. Плюс нейропатия у нас обнаружилась", - рассказывает мама.

В прежней жизни до болезни Егор был очень спортивным ребенком. Занимался плаванием, борьбой, брейк-дансом, обожал самокаты. Но однажды пришел с тренировки без сил, стал жаловаться на острую боль в ноге, которая никак не проходила. Егора обследовали. Но причину тогда так и не нашли. Потом у ребенка стал пропадать аппетит, он сильно похудел. Даже потерял интерес к любимым велосипедам.

"Очень сильная усталость. То есть раньше я гулял, постоянно бегал с утра до ночи на улице, а сейчас я максимум на лавочках сидел - и все. Потом я вообще перестал на улицу выходить, перестал в школу ходить", - вспоминает Егор.

Диагноз "острый лимфобластный лейкоз" для семьи стал шоком. Но когда начатое лечение не приносило результатов, а после первого курса химиотерапии возникли серьезные осложнения, маме стало еще страшнее за жизнь сына.

"Он говорит - все болит, кожа болит, кости. То есть у него болит все. Тридцать шестой день мы не выходим в ремиссию", - продолжает мама.

Был проведен еще один курс высокодозной химиотерапии. С большим трудом, но ремиссии удалось достичь. И теперь единственный шанс на спасение - срочная трансплантация костного мозга. Сейчас Егор с мамой в Санкт-Петербурге готовятся к пересадке. Но чтобы избежать рисков, которые могут стоить ребенку жизни, необходимо сопроводительное лечение.

"Трансплантация костного мозга - это довольно сложный вид терапии, который несет за собой большое количество осложнений. Которые, если их не профилактировать, могут привести к тяжелым последствиям. Поэтому Егору необходимо получать профилактику противогрибковую, бактериальную, противовирусную для того, чтобы мы могли предупредить осложнения", - объяснила Зарина Хаерова, врач-гематолог НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

Мальчику срочно необходим целый комплекс специальных препаратов. Стоимость их - почти три с половиной миллиона рублей. Но без них Егор может не справиться.

Мальчик очень верит, что ему помогут и трансплантация пройдет успешно. А пока - продолжает дистанционно учиться, он постоянно на связи с учителями. И с любимой бабушкой - обязательно каждый раз говорит ей, что чувствует себя лучше.

Егор очень скучает по родным и друзьям. И признается - у него сейчас одна и, казалось бы, такая простая мечта: "Чтобы все вернулось и было как раньше. Вот и все".

Так мало и так много: просто пойти в обычную школу и снова встречаться с друзьями. И каждый может помочь приблизить исполнение этой всем понятной мечты.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Егора Шведчикова, программа 1962

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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