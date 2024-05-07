ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Хакеры взломали сервер с данными британских военных

08:20
  • вторник
  • 07 мая 2024

Журналисты телеканала Sky News предположили, что за взломом стоит Китай

В Великобритании хакеры взломали сервера министерства обороны страны. Об этом сообщает телеканал Sky News. Сегодня о масштабной утечке данных военнослужащих будет доложено парламентариям.

Хакеры Beregini слили данные ВСУ о потерях танков Abrams
Хакеры атаковали электронные сервисы правительства Белгородской области

Журналисты отмечают, что официальной информации о том, кто стоит за кибератакой, нет. Однако, по версии СМИ, это, скорее всего, Китай.

Атакована была система начисления заработной платы военнослужащих. В сеть попали имена и данные личных банковских карт. В этом же списке, помимо действующих военных, были еще и некоторые ветераны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Хакер
Хакер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.