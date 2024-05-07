Хакеры взломали сервер с данными британских военных

Журналисты телеканала Sky News предположили, что за взломом стоит Китай

В Великобритании хакеры взломали сервера министерства обороны страны. Об этом сообщает телеканал Sky News. Сегодня о масштабной утечке данных военнослужащих будет доложено парламентариям.

Журналисты отмечают, что официальной информации о том, кто стоит за кибератакой, нет. Однако, по версии СМИ, это, скорее всего, Китай.

Атакована была система начисления заработной платы военнослужащих. В сеть попали имена и данные личных банковских карт. В этом же списке, помимо действующих военных, были еще и некоторые ветераны.

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