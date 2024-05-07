Удары наносил экипаж танка Т-80БВ

Танкисты группировки прикрытия государственной границы уничтожили на территории Украины в приграничном с Белгородской областью районе опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 7 мая, рассказали в Министерстве обороны России.

Местонахождение боевиков ВСУ выявила разведка с помощью беспилотника. Удары наносил экипаж танка Т-80БВ, корректировку огня вели разведчики с использованием БПЛА, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что под контролем российских войск оказалось 547 квадратных километров территории новых регионов нашей страны с начала 2024 года. ВСУ под натиском российских бойцов вынуждены бросать свои позиции и отступать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в рядах украинской армии нарастает паника. В Киеве признали, что ситуация на фронте очень сложная и имеет тенденции к обострению.

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