Удары наносил экипаж танка Т-80БВ
Танкисты группировки прикрытия государственной границы уничтожили на территории Украины в приграничном с Белгородской областью районе опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 7 мая, рассказали в Министерстве обороны России.
Местонахождение боевиков ВСУ выявила разведка с помощью беспилотника. Удары наносил экипаж танка Т-80БВ, корректировку огня вели разведчики с использованием БПЛА, сообщает РИА Новости.
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что под контролем российских войск оказалось 547 квадратных километров территории новых регионов нашей страны с начала 2024 года. ВСУ под натиском российских бойцов вынуждены бросать свои позиции и отступать.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в рядах украинской армии нарастает паника. В Киеве признали, что ситуация на фронте очень сложная и имеет тенденции к обострению.