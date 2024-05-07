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Пентагон объяснил, как относится к риску захвата своей техники на Украине

08:41
  • вторник
  • 07 мая 2024

В Москве открыли выставку трофейного западного вооружения

Пентагон "принимает во внимание", что техника, которую США передают своим иностранным партнерам, может быть захвачена, а технологии могут оказаться в руках другой страны. Такое заявление в понедельник, 6 мая, сделал официальный представитель ведомства Патрик Райдер.
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У спикера оборонного ведомства спросили, не боится ли Вашингтон, что американские технологии попадут к россиянам, которые захватывают западные вооружения во время спецоперации на Украине.

По словам Райдера, "это то, что мы всегда принимаем во внимание, когда предоставляем возможности иностранным партнерам", однако подробности он приводить не стал, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что образцы трофейной техники выставят на площади перед Музеем Победы. В течение мая можно будет увидеть немецкие Leopard и Marder, американскую Bradley, шведскую БМП CV90, французскую АМХ-10RC и другие захваченные в ходе спецоперации образцы натовской боевой техники.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что россияне должны увидеть поверженную технику противника на выставке на Поклонной горе. Пресс-секретарь президента предрек этой экспозиции большой интерес со стороны россиян.

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