Шольц: 90% доходов от замороженных активов России пойдут на Украину

Речь идет о сумме в несколько миллиардов евро

90 процентов доходов от замороженных российских активов пойдут на обеспечение военных нужд Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его слова цитирует РИА Новости. Политик сообщил, что странам ЕС удалось достичь консенсуса по этому вопросу.

Речь идет о сумме в несколько миллиардов евро в год. Средства пойдут на оборонные нужды Украины. При этом не будет обязательств закупать оружие в Европе.

Напомним, Евросоюз и страны G7 в начале 2022 года заморозили половину российских валютных резервов. Сумма арестованных активов составила почти 300 миллиардов евро. Из них две трети находятся в Европе на счетах бельгийской рассчетно-клиринговой системы Euroclear.

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