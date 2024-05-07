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Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России

12:05
  • вторник
  • 07 мая 2024

Дан старт новому шестилетнему политическому циклу в стране

Во вторник в Кремле Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России. 

Ранее Путин приносил присягу, держа при этом руку на Конституции, четырежды. В 2000-м за него проголосовало 52,94% граждан страны, в 2004-м - 71,31%, в 2012-м - 63,6%, в 2018-м - 76,7%. В марте 2024 года за Путина отдали голоса 87,28% россиян.

Путин подъехал к Большому Кремлевскому дворцу на обновленном автомобиле "Аурус". У дверей его встретил с докладом комендант Кремля. Затем под звуки оркестра Путин поднялся по парадной лестнице, где уже были выстроены гвардейцы президентского полка.

Всего на церемонию пригласили около 2600 человек.

Для принятия присяги Путин прошел по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский.

Знаменосцы Роты почетного караула прежде внесли туда Государственный флаг России и штандарт президента, а также - Знак президента и Конституцию.

Со вступлением Путина в должность был дан старт новому шестилетнему политическому циклу в стране.

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