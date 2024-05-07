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Во Владивостоке арестовали американского военнослужащего

09:03
  • вторник
  • 07 мая 2024

Его подозревают в краже

Первомайский суд Владивостока арестовал до 2 июля военнослужащего из США, который подозревается в краже. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Как уточняет "Интерфакс", арестованному сержанту ВС ШСА Гордону Блэку вменяется совершение кражи с причинением значительного ущерба (п. "в", ч.2. ст. 158 УК России).

Мужчина служил в Южной Корее, а по завершении командировки в эту страну по собственной инициативе и без разрешения командования заехал в Россию к женщине, с которой у него был роман, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Ранее в Федеральной службе безопасности рассказали, что в Екатеринбурге задержана гражданка России и США, в отношении которой расследуют уголовное дело о государственной измене. Женщина собирала деньги, на которые затем покупали для ВСУ лекарства, экипировку, средства поражения и боеприпасы.

В рядах Вооруженных сил Украины воевал бывший американский морпех Тревор Рид — он был осужден в России, но его вернули на родину в обмен на российского летчика Константина Ярошенко. Рид поставил под угрозу все планы Госдепа по обмену заключенными с Москвой, решив примкнуть к украинским националистам.

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