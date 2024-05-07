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Посол Антонов назвал ядерные учения ВС России вынужденными

09:23
  • вторник
  • 07 мая 2024

Они проводятся в ответ на враждебную риторику Запада

Готовящиеся российские учения ядерных сил — это "вынужденная мера" в ответ на риторику коллективного Запада. Такое заявление сделал в понедельник, 6 мая, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Началась подготовка к учениям с ракетными соединениями ЮФО

Дипломат подчеркнул, что планы этих маневров "не возникли на пустом месте", их организуют "в ответ на наглую и агрессивную политику "коллективного Запада", создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и ее граждан".

Россия никому не угрожает, но "слетевшие с катушек стратеги в Вашингтоне и их сателлиты в Европе должны понимать, что в подстегиваемом ими повышении ставок Россия будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", цитирует Антонова РИА Новости.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил тревогу в связи с планами России провести такие учения, заявив, что последствия эскалации в ядерной сфере могут быть катастрофические.

Однако Запад регулярно проводит военные учения и маневры, повышающие уровень накала ситуации. Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что маневры Североатлантического альянса вблизи российско-финской границы повышают риски новых военных инцидентов. При этом все необходимые меры политического и военно-технического характера для купирования угроз обороноспособности России будут приняты.

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