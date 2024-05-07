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СМИ: Си Цзиньпин рассердился на критику за связи с Россией

09:40
  • вторник
  • 07 мая 2024

Пекин просили оказать давление на Россию

Китайский лидер Си Цзиньпин "рассердился" на критику Запада из-за взаимодействия с Москвой. Попытка президента Франции Эммануэля Макрона договориться с председателем КНР об оказании давления на Москву не привела к каким бы то ни было результатам. Об этом пишет газета The New York Times.
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Максимум, до чего договорились лидеры Китая и Франции, - призвать к "олимпийскому перемирию". Однако иных конкретных шагов согласовано не было.

Си Цзиньпин заявил, что против попыток переложить ответственность за происходящее на третьи страны и инициировать новую холодную войну. Председатель КНР подчеркнул, что его страна не стояла у истоков украинского кризиса и никогда не была одной из его сторон.

Напомним, глава Китая прибыл во Францию в воскресенье и пробудет в стране до среды. Он уже провел ряд переговоров, на которых обсуждалось в том числе и проблема разрешения украинского кризиса.

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