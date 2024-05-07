Захарова: Россия проводит выборы и инаугурацию не для отчетности перед Западом

Москва не ставит задачу добиться того, чтобы ее поняли и приняли

Россия проводит выборы, инаугурацию и другие процедуры не для отчетности перед странами Запада. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова во вторник, 7 мая, когда состоится церемония инаугурации президента России.

Как подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства, в России осуществляют все эти процедуры и процессы "не для того, чтобы нас оценил, полюбил или возненавидел Запад". Москва не ставит себе задачи добиться того, чтобы ее поняли и приняли в тех странах, которые сначала объявили курс на сдерживание России, а потом решили нанести ей стратегическое поражение.

При этом наша страна всегда готова поделиться своим опытом с теми, кому он интересен, а также ответить на вопросы тем, у кого они имеются, цитирует Захарову ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что символические мероприятия, как инаугурация президента, "конечно всегда рассматриваются нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России".

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отмечал, что США признают Владимира Путина президентом России, хотя в Вашингтоне все равно не считают президентские выборы в России "свободными и справедливыми".

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