ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова: Россия проводит выборы и инаугурацию не для отчетности перед Западом

09:41
  • вторник
  • 07 мая 2024

Москва не ставит задачу добиться того, чтобы ее поняли и приняли

Россия проводит выборы, инаугурацию и другие процедуры не для отчетности перед странами Запада. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова во вторник, 7 мая, когда состоится церемония инаугурации президента России.
Комитет Госдумы одобрил запрет иноагентам участвовать в выборах

Как подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства, в России осуществляют все эти процедуры и процессы "не для того, чтобы нас оценил, полюбил или возненавидел Запад". Москва не ставит себе задачи добиться того, чтобы ее поняли и приняли в тех странах, которые сначала объявили курс на сдерживание России, а потом решили нанести ей стратегическое поражение.

При этом наша страна всегда готова поделиться своим опытом с теми, кому он интересен, а также ответить на вопросы тем, у кого они имеются, цитирует Захарову ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что символические мероприятия, как инаугурация президента, "конечно всегда рассматриваются нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России".

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отмечал, что США признают Владимира Путина президентом России, хотя в Вашингтоне все равно не считают президентские выборы в России "свободными и справедливыми".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.