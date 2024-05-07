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Названа причина отказа властей Украины от демобилизации через 36 месяцев

09:58
  • вторник
  • 07 мая 2024

Киев ужесточил правила мобилизации

Предложение разрешить бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) демобилизоваться после 36 месяцев службы было исключено из итоговой версии законопроекта об усилении мобилизации — в командовании испугались, что лишатся опытных военных.
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Как пишет The Financial Times, "армейские начальники побоялись, что слишком много опытных военных уйдут в начале следующего года", когда исполнится три года с начала российской спецоперации и, соответственно, пройдут эти 36 месяцев.

По этой причине в комплексе поправок о правилах мобилизации не было нормы о демобилизации из рядов ВСУ по прошествии 36 месяцев.

Западные СМИ пишут, что украинцы, которые живут за рубежом, недовольны усилением мобилизации в стране — они опасаются, что Киев может прибегнуть к "еще более драконовским мерам" для пополнения рядов украинской армии.

Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными силами ВСУ Оксана Григорьева заявила, что украинки должны служить в армии и готовиться к боевым действиям наравне с мужчинами. Она предложила брать пример с Израиля, в котором военнообязанными являются и женщины.

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