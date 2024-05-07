Названа причина отказа властей Украины от демобилизации через 36 месяцев

Киев ужесточил правила мобилизации

Предложение разрешить бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) демобилизоваться после 36 месяцев службы было исключено из итоговой версии законопроекта об усилении мобилизации — в командовании испугались, что лишатся опытных военных.

Как пишет The Financial Times, "армейские начальники побоялись, что слишком много опытных военных уйдут в начале следующего года", когда исполнится три года с начала российской спецоперации и, соответственно, пройдут эти 36 месяцев.

По этой причине в комплексе поправок о правилах мобилизации не было нормы о демобилизации из рядов ВСУ по прошествии 36 месяцев.

Западные СМИ пишут, что украинцы, которые живут за рубежом, недовольны усилением мобилизации в стране — они опасаются, что Киев может прибегнуть к "еще более драконовским мерам" для пополнения рядов украинской армии.

Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными силами ВСУ Оксана Григорьева заявила, что украинки должны служить в армии и готовиться к боевым действиям наравне с мужчинами. Она предложила брать пример с Израиля, в котором военнообязанными являются и женщины.

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