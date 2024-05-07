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Линия обороны националистов на авдеевском направлении окончательно сломлена

11:42
  • вторник
  • 07 мая 2024

На купянском - тоже трещит по швам

Штурмовая группа российских спецназовцев атакует позиции националистов. Бойцы вплотную подобрались к линии траншей ВСУ и после короткой перестрелки врываются в блиндажи. В подземелье еще слышны выстрелы. Командир приказывает - зря не рисковать, на пули не нарываться. Два подрыва в дальних закоулках. Ответного огня нет. Еще один опорный пункт ВСУ под поселком Очеретино захвачен.

Линия обороны националистов на авдеевском направлении окончательно сломлена. На купянском - тоже трещит по швам. Наши бойцы - в освобожденных поселках Кисловке и Котляровке. Поднимают на зданиях российские флаги. Главный символ того, что власти киевских нацистов пришел конец.

Практически полностью перешло под контроль мотострелков и десантников многострадальное Работино. Почти год за поселок шли тяжелые бои. И вот после массированного наката нашей авиации и артиллерии националисты отступили. В эти минуты в Работине идет зачистка. А реактивные установки и гаубицы обстреливают высоты вокруг населенного пункта. Опорные пункты ВСУ на холмах - это последние укрепления, которые еще как-то позволяют националистам держаться. Именно их сейчас "разбирают" прицельным огнем российские батареи.

Военные говорят - взламывать ореховский фронт будут без спешки. Тактическое преимущество и так на нашей стороне. А остатки подразделений ВСУ оказались заперты в "огневом мешке". А для каких-то серьезных контратак в Работине или Вербовом у националистов ресурсов нет. И, что самое важное, не предвидится. 

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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