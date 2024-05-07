Визит Си во Францию продемонстрировал отсутствие логики у западных лидеров

Макрон вдруг стал выражаться весьма прагматично

Визит председателя КНР во Францию - в центре внимания ведущих мировых агентств. Си Цзиньпин не был в западной Европе пять лет. Геополитическая обстановка на континенте за это время сильно изменилась. Поэтому очевидно, что главной целью президента Макрона было не отметить вместе с китайским гостем 60-летие установления дипломатических отношений между странами, а лично узнать позицию главы КНР по самым острым проблемам. И, если удастся, скорректировать мнение одного из ведущих мировых политиков. Неслучайно в переговорах принимали участие и глава Еврокомиссии, и другие еврочиновники.

В первую очередь, речь, конечно же, об Украине. Но восточный менталитет, судя по всему, по-прежнему недоступен для пониманий европейцев, как и стратегическое партнерство России и Китая.

"История показывает, что конфликт не может быть решен иначе, чем через переговоры. Мы призываем все стороны возобновить диалог. Мы поддержим проведение международной мирной конференции, которая будет признана Россией и Украиной, которая будет проходить в условиях равноправия и сделает возможными сбалансированные дискуссии", - заявил Си.

На итоговой пресс-конференции выяснилось - Си Цзиньпин если и не убедил Макрона изменить свою позицию, то явно вынудил его говорить в своем присутствии более прагматично.

"Мы хотели объяснить влияние этого конфликта на безопасность Евросоюза и рассказать о нашей решимости поддерживать Украину столько, сколько необходимо, чтобы обеспечить ее безопасность. Мы не находимся в состоянии войны с Россией или русским народом. И у нас нет стремления к смене режима в Москве", - сказал Макрон.

А ведь совсем недавно он недвусмысленно заявил, что Франция направит свои войска на Украину по просьбе Киева, если российская армия прорвет линию фронта.

Впрочем, европейские лидеры давно страдают отсутствием логики, а в последнее время этот симптом особенно усилился, отметили в российском МИДе.

"В каком тогда состоянии находится французский президент, делающий столь противоречивые заявления и предпринимающий столь агрессивные шаги?", - задалась вопросом Мария Захарова.

Тем временем в европейском турне лидера КНР также - Сербия и Венгрия. И это особенно символично. С обеими странами Китай активно сотрудничает. При этом с Россией Будапешт связывают дружеские, а с Белградом - братские отношения. В Сербию Си Цзиньпин прибывает сегодня. И еще накануне в интервью сербским журналистам он заявил, что китайско-сербская дружба скреплена кровью. Народ Китая никогда не забудет о натовском ударе по посольству страны в Белграде.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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