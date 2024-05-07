Вихрь "Гулла" принес в Московский регион треть майской нормы осадков

Зима в мае наступила во многих российских регионах

Снег в Москве начал идти еще ночью и успел лечь на траву и высаженные к майским праздникам тюльпаны. Дети обрадовались: опять Новый год. Можно снова играть в снежки! Пришлось доставать и теплую одежду.

Ночью синоптики зафиксировали заморозки на севере Москвы и в Подмосковье. Снег выпал на всех столичных метеостанциях. А виноват вихрь "Гулла", который несет с собой почти треть майской нормы осадков.

"Холодно будет еще несколько дней, а по ночам температура может опускаться до минусовых значений. День Победы в этом году может стать самым холодным за четверть века. Температура воздуха не поднимется выше 5-7 градусов, также может идти мокрый снег", - сообщил Юрий Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета.

В жилые дома и социальные учреждения возобновляют подачу тепла, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Отопительный сезон завершат, когда окончательно потеплеет, а это будет не раньше выходных, говорят специалисты.

Зима в мае наступила во многих российских регионах. Снег выпал на Ямале и на Сахалине, в Саратовской и Свердловской областях, в Пермском крае - на дорогах пробки и гололёд, местами даже повалило деревья и столбы. Однако люди не теряют оптимизма и шутят: вместо шашлыков будут лыжи. А тепло все же настанет - нужно лишь немного подождать.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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