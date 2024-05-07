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В Москве прошла акция "Солдатская каша Победы"

14:55
  • вторник
  • 07 мая 2024

Для участников боевых действий, получивших тяжелые ранения

В Москве прошла акция для участников боевых действий, получивших тяжелые ранения. Она называется "Солдатская каша Победы". Потому что посетителей, по традиции, угощают блюдами полевой кухни.

Организаторы мероприятия специализируются на реабилитации и социальной адаптации военных, получивших ранения. В рамках проекта участникам боевых действий помогают пройти процедуры протезирования и восстановления, а также освоить новые профессии.

"Мы умеем общаться. Дружить. Помогать друг другу. Мы помогаем ампутантам - тем людям, которые потеряли конечности во время исполнения обязанностей боевых. Мы ставим на ноги - и продолжаем жить", - отметил Михаил Яшин, председатель правления общественной организации "Общество инвалидов войны в Афганистане".

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Акция "Солдатская каша Победы"
Акция "Солдатская каша Победы"
Акция "Солдатская каша Победы"
Акция "Солдатская каша Победы"
Акция "Солдатская каша Победы"
Акция "Солдатская каша Победы"
Акция "Солдатская каша Победы"
Акция "Солдатская каша Победы"
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