В Москве прошла акция "Солдатская каша Победы"

Для участников боевых действий, получивших тяжелые ранения

В Москве прошла акция для участников боевых действий, получивших тяжелые ранения. Она называется "Солдатская каша Победы". Потому что посетителей, по традиции, угощают блюдами полевой кухни.

Организаторы мероприятия специализируются на реабилитации и социальной адаптации военных, получивших ранения. В рамках проекта участникам боевых действий помогают пройти процедуры протезирования и восстановления, а также освоить новые профессии.

"Мы умеем общаться. Дружить. Помогать друг другу. Мы помогаем ампутантам - тем людям, которые потеряли конечности во время исполнения обязанностей боевых. Мы ставим на ноги - и продолжаем жить", - отметил Михаил Яшин, председатель правления общественной организации "Общество инвалидов войны в Афганистане".

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