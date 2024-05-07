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Южная Корея начала процесс дезактивации первого коммерческого ядерного реактора

10:10
  • вторник
  • 07 мая 2024

Впоследствие сооружение будет демонтировано

В Южной Корее начали разбирать неработающий ядерный реактор Kori-1. Об этом сообщает агентство Рёнхап. Отмечается, что это – первый коммерческий ядерный реактор в стране. Он принадлежал энергетической компании Korea Hydro & Nuclear Power.

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Реактор запустили в 1978 году, он проработал чуть меньше 40 лет и был окончательно остановлен в июне 2017 года. Сейчас начат процесс химической дезактивации. Из реактора будут удалены радиоактивные металлы. После того как Комиссия по ядерной безопасности одобрит работы, начнется демонтаж строения.

Обычно на процесс демонтажа ядерного реактора уходит порядка 6-7 лет. Однако у Kori-1 есть некоторые конструктивные особенности. Из-за этого работы могут растянуться.

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