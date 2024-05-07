В Кремле все готово к началу церемонии инаугурации Владимира Путина

Приглашенные заняли свои места в залах, через которые проследует избранный глава государства

Во вторник Владимир Путин вступит в должность президента России. Торжественная церемония начнется в полдень в Большом Кремлевском дворце. Избранный глава государства принесет присягу, держа руку на Конституции, и уже в пятый раз займет высший пост страны.

В Кремле уже все готово к началу церемонии. Приглашенные заняли свои места в залах, через которые проследует избранный глава государства. Среди них - члены обеих палат парламента, руководители администрации президента. Герои России и кавалеры различных орденов. И сотни других уважаемых граждан.

Сама церемония проработана поминутно. Владимир Путин подъедет к Большому Кремлевскому дворцу на обновленном автомобиле "Аурус" за несколько минут до ее начала. У дверей его встретит с докладом комендант Кремля. Затем под звуки оркестра он поднимется по парадной лестнице, где уже выстроены гвардейцы президентского полка. После чего Владимир Путин проследует через анфиладу парадных залов Кремля. Первым будет Георгиевский. Затем Александровский. А сама церемония вступления президента в должность будет проходить в Андреевском зале.

Именно там Владимир Путин принесет присягу, положив руку на специальный экземпляр российской Конституции. Ее переплет сделан из кожи варана с серебряным гербом и золотым тиснением. Этому моменту будет предшествовать вынос символов президентской власти. Президентского штандарта- это триколор с золотым гербом России и специальный президентский знак. На звенья его цепи наносятся имена президентов России и даты их нахождения у власти. После принятия присяги Путин официально вступит в должность. После чего глава государства выйдет на Соборную площадь Кремля и примет парад президентского полка.

Для Владимира Путина это будет уже пятый президентский срок, который выпал на очень непростое для страны время. Прекрасно понимают это и народы России. Оттого на прошедших в марте президентских выборах была зафиксирована рекордная явка, которой никогда не было в новейшей истории страны. А сам Владимир Путин набрал более 87 процентов голосов, что стало безусловным мандатом доверия ему в качестве главы государства. И сегодняшняя церемония закрепляет это юридически, давая старт новому 6-летнему политическому циклу в стране.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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