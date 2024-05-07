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Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии задержан за взятку

10:25
  • вторник
  • 07 мая 2024

Это подтвердили в пресс-службе главы региона

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов задержан по подозрению в получении взятки. Как заявили во вторник, 7 мая, в пресс-службе главы региона Радия Хабирова, губернатор Башкирии уволил Клебанова.

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В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что Клебанову вменяется получение взятки в особо крупном размере за общее покровительство и способствование в получении подрядчиками платежей за выполненные работы по договорам, заключенным с "Башкиравтодором" — в совет директоров этой организации в 2023 году входил Клебанов.

С задержанным проводятся первоначальные следственные действия, сообщает ТАСС.

На заседании коллегии Федеральной службы безопасности 19 марта президент России Владимир Путин подчеркивал, что в нашей стране необходимо продолжить борьбу с коррупцией, особенно в сферах гособоронзаказа и реализации национальных проектов.

По делу о коррупции помещен в следственный изолятор заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера. Санкционирован арест еще двоих фигурантов дела.

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