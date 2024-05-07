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В Германии рассказали, как Путин расколол Евросоюз

11:08
  • вторник
  • 07 мая 2024

Поводом для этого стала предстоящая инаугурация президента России

Между государствами — членами Евросоюза произошел раскол. Причиной разногласий стал вопрос присутствия представителей европейских стран на инаугурации президента России Владимира Путина.
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Как пишет Spiegel, в странах ЕС нет единого мнения о том, "как правильно относиться к приглашениям на церемонию, знаменующую начало пятого срока правления президента России".

Франция, Венгрия и Словакия намереваются направить своих представителей на церемонию, чтобы сохранить связи с Россией. Германия считает участие в ней неуместным. Великобритания также отказалась от отправки своих дипломатов на это мероприятие.

Разногласия и угроза раскола появились в Европе намного раньше, на фоне украинского кризиса и попыток нанести России поражение как стратегическому противнику. Некоторые европейские страны сочли преждевременными предложения президента Франции Эмманюэля Макрона по мирному урегулированию конфликта.

Кроме того, бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи предупреждала, что некоторые страны ЕС могут перейти на сторону России и потребовать от Украины уступок Москве, когда наступит сравнительное затишье в конфликте.

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