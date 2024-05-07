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Пасынок Сырского возглавил автопробег в честь Дня Победы

11:14
  • вторник
  • 07 мая 2024

Мероприятие прошло в Сиднее, где живет родственник главкома ВСУ

Пасынок Александра Сырского, Иван, возглавил в Сиднее автопробег в честь Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости. Родственник главкома ВСУ заявляет, что уважает президента России Владимира Путина, а принял участие в мероприятии, чтобы почтить память прадеда-ветерана.

Автопробег организуется на протяжении 10 лет. Иван Сырский присоединяется к нему регулярно. Он едет на своем джипе с российским флагом и георгиевской лентой. И все это не смотря на угрозы со стороны руководства ВСУ.

В этом году участники автопробега столкнулись с препятствием в лице полиции Австралии. Одного из водителей даже оштрафовали на 337 долларов за российский флаг. Аргументом было то, что полотнище  вывешено из окна машины. Однако, по утверждению, участников акции, для австралийских парадов это явление обычное.

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