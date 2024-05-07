Лидер КНР припомнил НАТО удары по китайскому посольству в Белграде

Дружба китайского и сербского народов "скреплена кровью", заявил политик

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин накануне своего визита в Сербию вспомнил об ударах НАТО по мирному Белграду, в ходе которых пострадала и дипломатическая миссия КНР, погибли трое журналистов из Китая.

Политик заявил в статье для издания Politika, что нельзя забывать о случившемся — китайско-сербская дружба, скрепленная кровью, останется в общей памяти народов двух государств.

Си Цзиньпин подчеркнул, что "китайский народ дорожит миром, но мы никогда не допустим повторения такой трагической истории".

24 марта по всему Белграду вновь прозвучали сирены воздушной тревоги — в память о чудовищных бомбардировках Югославии странами НАТО, которые начались 25 лет назад. Операция с громким названием "Союзная сила" готовилась долго и тщательно, самолеты, фрегаты и подводные лодки били не столько по военным объектам, сколько и по больницам, школам, детским садам и живым кварталам.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что первым фактором, спровоцировавшим события в Югославии в 1999 году, "была, конечно, проблема внутреннего конфликта". Он заявил, что "это подогревалось и изнутри, и извне, ну, привело к такой внутренней конфронтации — по сути, к очень тяжелой гражданской войне".

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