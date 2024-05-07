ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лидер КНР припомнил НАТО удары по китайскому посольству в Белграде

11:29
  • вторник
  • 07 мая 2024

Дружба китайского и сербского народов "скреплена кровью", заявил политик

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин накануне своего визита в Сербию вспомнил об ударах НАТО по мирному Белграду, в ходе которых пострадала и дипломатическая миссия КНР, погибли трое журналистов из Китая.

Политик заявил в статье для издания Politika, что нельзя забывать о случившемся — китайско-сербская дружба, скрепленная кровью, останется в общей памяти народов двух государств.

Си Цзиньпин подчеркнул, что "китайский народ дорожит миром, но мы никогда не допустим повторения такой трагической истории".

24 марта по всему Белграду вновь прозвучали сирены воздушной тревоги — в память о чудовищных бомбардировках Югославии странами НАТО, которые начались 25 лет назад. Операция с громким названием "Союзная сила" готовилась долго и тщательно, самолеты, фрегаты и подводные лодки били не столько по военным объектам, сколько и по больницам, школам, детским садам и живым кварталам.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что первым фактором, спровоцировавшим события в Югославии в 1999 году, "была, конечно, проблема внутреннего конфликта". Он заявил, что "это подогревалось и изнутри, и извне, ну, привело к такой внутренней конфронтации — по сути, к очень тяжелой гражданской войне".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Визит председателя КНР Си Цзиньпина во Францию
Визит председателя КНР Си Цзиньпина во Францию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.