В военкомате на Украине умер мобилизованный

У мужчины случился эпилептический припадок

На Украине в военкомате скончался мобилизованный. У мужчины случился эпилептический припадок. ЧП произошло в Кривом Роге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского областного военкомата.

В сообщении говорится, что мужчине была вызвана бригада скорой помощи. Однако врачам пришлось лишь констатировать смерть. Они написали, что на погибшего не было оказано никакого физического воздействия. Родственники мужчины в смерть от эпилепсии не верят.

Это не первый раз, когда в военкомате на Украине погибают люди. Они умирают от многодневного нахождения в здании комиссии и пыток. Последние случаи были зафиксированы 29 февраля и 2 апреля.

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