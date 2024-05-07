Москвичи приобрели у города более 84 тысяч квадратных метров недвижимости с начала года

С ними заключили 763 договора купли-продажи и аренды

В первом квартале 2024 года москвичи купили у города и взяли в аренду 763 объекта нежилой недвижимости. Об этом во вторник, 7 мая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Коммерческая недвижимость города, выставляемая на торги, по-прежнему пользуется активным спросом у представителей бизнеса и физических лиц. В первом квартале 2024 года с ними заключили 763 договора купли-продажи и аренды объектов общей площадью 84,25 тысячи квадратных метров. За аналогичный период 2023-го было оформлено 622 сделки. Все этапы реализации городского имущества проходят онлайн", – рассказал Владимир Ефимов. Покупка городской недвижимости позволяет предпринимателям открывать кафе, магазины, выставочные залы, офисы и другие объекты. Таким образом, в столице создаются новые рабочие места и развивается инфраструктура.

В I квартале 2024 года лидером по реализации недвижимости стал Западный административный округ – 156 договоров на объекты общей площадью 12,34 тысячи квадратных метров, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Москва – город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разнообразное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Имущество от города"публикуется вся необходимая информация: фотографии, документация, условия и форма реализации. Среди предложений – здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома: вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн. Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Цифровая экономика".

В столице продолжается реализация программы реновации. Ефимов сообщал, что на месте снесенных домов по программе реновации в столице идет строительство 113 новостроек. Новые квартиры получат более 70 тысяч жителей.

Особое внимание столичные власти уделяют возведению и модернизации столичных объектов. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала 2024 года в городе возвели 21 соцобъект, среди которых — девять детских садов, три объекта здравоохранения и три школы.

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