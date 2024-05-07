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Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации

11:53
  • вторник
  • 07 мая 2024

На церемонию пригласили около 2600 человек

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 мая, прибыл в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца на церемонию инаугурации. Политик в пятый раз вступает в должность главы государства.
В Кремле все готово к началу церемонии инаугурации Владимира Путина

Как предписывает Конституция России, президент приносит народу присягу в торжественной обстановке, в присутствии сенаторов, депутатов Государственной думы, судей Конституционного суда и других лиц. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрий Пескова, всего на церемонию пригласили около 2600 человек.

Западные журналисты ранее писали, что вопрос присутствия на инаугурации Путина стал причиной раскола между государствами — членами Евросоюза. Одни сочли нужным прислать своих представителей на церемонию — например, Франция, Венгрия и Словакия. Великобритания, Германия и Бельгия решили проигнорировать инаугурарцию.

Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркивала, что Россия проводит выборы, инаугурацию и другие процедуры не для отчетности перед странами Запада — Москва не ставит задачу добиться того, чтобы ее поняли и приняли, но готова делиться опытом и отвечать на вопросы при наличии интереса других государств.

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