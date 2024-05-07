Россияне определились с самым важным праздником

61 процент опрошенных считает таким День Победы

День Победы – самый важный праздник. Такого мнения придерживается 61 процент россиян. Результаты опроса, который проводил ВЦИОМ, приводит РИА Новости. При этом девять из десяти опрошенных периодически разговаривают дома о Великой Отечественной войне.

45 процентов россиян знают много подробностей о воевавших в Великой Отечественной войне родственниках. Детали им известны из семейных архивов и рассказов родных и близких. Треть респондентов указала, что среди родственников есть участники ВОВ, но подробности им не известны.

67 процентов опрошенных считают, что победа в Великой Отечественной войне была самой большой на протяжении всей истории России.

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