Церемония инаугурации Владимира Путина началась в Кремле

На ней присутствуют около 2600 гостей
В Кремле началась во вторник, 7 мая, церемония инаугурации избранного президента России — Владимир Путин вступает в должность главы государства в пятый раз.
Церемония началась с внесения в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца флага Российской Федерации и президентского штандарта.
Затем в зал внесли Конституцию Российской Федерации и знак президента. Основной закон государства отпечатали специально для этой церемонии, с поправками, принятыми осенью 2023 года.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"