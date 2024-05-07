Церемония инаугурации Владимира Путина началась в Кремле

На ней присутствуют около 2600 гостей

В Кремле началась во вторник, 7 мая, церемония инаугурации избранного президента России — Владимир Путин вступает в должность главы государства в пятый раз.

Церемония началась с внесения в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца флага Российской Федерации и президентского штандарта.

Затем в зал внесли Конституцию Российской Федерации и знак президента. Основной закон государства отпечатали специально для этой церемонии, с поправками, принятыми осенью 2023 года.

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