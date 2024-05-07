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Пескова спросили, останется ли он пресс-секретарем президента

12:16
  • вторник
  • 07 мая 2024

Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 7 мая, ответил на вопрос о том, сохранит ли он свои полномочия после инаугурации главы государства Владимира Путина.

Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации
Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России

Спикер Кремля заявил, что "это уже не наше решение", от подробностей он воздержался, сообщает РИА Новости.

В 2000 году, после назначения Владимира Путина исполняющим обязанности президента и последующего его избрания главой государства, Дмитрий Песков был назначен начальником отдела по связям со средствами массовой информации управления пресс-службы администрации президента. В апреле 2008 года Путин ввел должность пресс-секретаря премьер-министра — эту должность занял Песков. После победы Путина на президентских выборах 2012 года Песков стал пресс-секретарем главы государства.

Дмитрий Песков подчеркивал, что "процесс подбора кадров – достаточно келейный", но в любом случае Путин реализует полномочия через правительство так, как считает лучшим.

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