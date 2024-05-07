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Путин: Интересы, безопасность народов России будут для меня превыше всего

12:14
  • вторник
  • 07 мая 2024

В сложном мире страна должна быть самодостаточна и конкурентноспособна

Владимир Путин, несколько минут назад вступивший в должность президента России, в инаугурационной речи поблагодарил всех граждан страны за доверие и поддержку.

"Хочу поклониться нашим героям, участникам СВО, всем, кто сражается за наше Отечество", - добавил также глава государства.

Как отметил Путин, интересы, безопасность народов России будут для него превыше всего.

Судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений, а разговор в том числе по безопасности и стратстабильности возможен только на равных, уважая интересы друг друга, подчеркнул Путин. 

В сложном мире мы должны быть самодостаточными и конкурентноспособными, также заявил президент.

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