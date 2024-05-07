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Владимир Путин считает, что россияне подтвердили правильность курса страны

12:26
  • вторник
  • 07 мая 2024

Это важно на фоне испытаний, заявил президент

Россияне подтвердили правильность курса страны. Об этом заявил президент Владимир Путин.

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Он подчеркнул, что это особенно важно на фоне серьезных испытаний.

В речи, которую он произносил во время церемонии инаугурации, глава государства отметил, что видит в поддержке россиян "глубокое понимание общих исторических целей".

В Кремле прошла торжественная церемония инаугурации президента России. В ближайшие шесть лет высший выборный пост будет занимать Владимир Путин. 

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