Владимир Путин считает, что россияне подтвердили правильность курса страны

Это важно на фоне испытаний, заявил президент

Россияне подтвердили правильность курса страны. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что это особенно важно на фоне серьезных испытаний.

В речи, которую он произносил во время церемонии инаугурации, глава государства отметил, что видит в поддержке россиян "глубокое понимание общих исторических целей".

В Кремле прошла торжественная церемония инаугурации президента России. В ближайшие шесть лет высший выборный пост будет занимать Владимир Путин.

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