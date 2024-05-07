Путин призвал помнить о трагической цене внутренних смут и потрясений

Президент обратился к народу после официального вступления в должность в пятый раз

Необходимо помнить о трагической цене внутренних смут и потрясений, поэтому политическая система России должна быть устойчивой. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во вторник, 7 мая, выступая с речью на церемонии инаугурации после принесения президентской присяги.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия уверенно смотрит вперед, ее народ един и велик. Нынешнее поколение держит ответ перед тысячелетней историей России, перед подвигами предков.

Наша страна проходит трудный, рубежный период, однако она станет еще сильнее, заверил президент. Он пообещал сделать все необходимое, чтобы оправдать доверие россиян, подчеркнув, что для результатов важно общее единство.

Завершил свою речь российский лидер словами "Вместе победим", подчеркнув, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе с народом.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что уникальный результат Владимира Путина на выборах, набравшего 87,28% голосов избирателей, и его абсолютная победа стали красноречивым доказательством поддержки гражданами своего президента — это "консолидация вокруг его пути".

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