Путин завершил инаугурационную речь словами "Вместе победим"

Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском зале

Достичь по-настоящему больших целей можно только вместе с народом. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во вторник, 7 мая, выступая с речью на церемонии инаугурации после принесения президентской присяги.

Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным и еще более мощным, рассказал президент.

Владимир Путин подчеркнул, что мы единый и великий народ, который сообща преодолеет все преграды и воплотит в жизнь все задуманное. Резюмировал российский лидер словами "Вместе победим".

После инаугурационной речи главы государства был дан салют из 30 пушечных залпов в честь президента России Владимира Путина.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что главная сила нашей страны в единстве, а главное наше оружие — это консолидация общества. Враги России этого не учитывают, однако мы благодаря единству "уверенно смотрим в завтра и в сфере экономики, и в сфере безопасности".

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что Россия — это мощный корабль, уверенно плывущий вперед, а у штурвала этого корабля стоит Владимир Путин, под чьим руководством мы идем к намеченным целям.

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