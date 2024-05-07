Владимир Путин вступил в должность президента России. Как это было

Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента детально расписана. Сначала - через парадные залы Кремля проносят флаг России и штандарт главы государства. Это триколор с гербом, который потом поставят в рабочем кабинете президента. А его копия будет подниматься над резиденцией в Кремле. Затем гвардейцы почетного караула вносят президентский знак и специальный экземпляр Конституции России. Ее переплет сделан из кожи варана с серебряным гербом и золотым теснением. Далее на сцену приглашаются главы обеих палат российского парламента и председатель Конституционного суда. Владимиру Путину, он в этот момент находится в рабочем кабинете первого корпуса Кремля, по телефону докладывают, что все готово к началу церемонии.

Камера фиксирует весь путь президента по коридорам первого корпуса Кремля. Внизу Владимира Путина уже ждет кортеж. Он состоит из обновленного лимузина "Аурус" и сопровождающих электромотоциклов той же марки. Это одно из новшеств данной церемонии.

Уже через минуту Владимир Путин - у Большого Кремлевского дворца, где его встречает комендант Кремля. 38 ступеней парадной лестницы, где уже выстроились гвардейцы почетного караула, президент преодолевает за считанные секунды, появляясь в первом из трех залов Большого Кремлевского дворца, через которые ему предстоит пройти. Георгиевский, Александровский и Андреевский. Там и проходит церемония вступления в должность президента.

Положив руку на Конституцию Владимир Путин, произносит присягу: "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации. Защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства. Верно служить народу".

Для Путина эта церемония стала пятой по счету. И, пожалуй. впервые, президент вступает в должность в столь опасное для страны время. Это понимают и граждане, что показала явка на мартовских выборах. Она оказалась рекордной за всю новейшую историю нашей страны. В ходе этого голосования Владимир Путин набрал более 87 процентов голосов, что тоже подтвердило абсолютный мандат доверия ему со стороны граждан.

"Только что произнес слова президентской присяги. В ее тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства. Беречь Россию и служить нашему народу. Понимаю, что это огромная честь, обязанность, священный долг. Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут превыше всего. Консолидированная воля миллионов людей - это колоссальная сила. Свидетельство нашей общей твёрдой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами. Ради сегодняшних и будущих поколений", - сказал Путин.

При этом Россия, подчеркнул он, ни от кого не собирается закрываться. И готова развивать отношения со всеми странами, но в формате равноправного и уважительного диалога.

"Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. И это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними - намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну. Или же искать путь к сотрудничеству и миру. Повторю - разговоры, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможны, но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности. А только на равных, уважая интересы друг друга", - сказал Путин.

В конце своей небольшой речи президент снова обращается к гражданам России:

Дорогие друзья! Буду делать всё необходимое, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. Использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции. При этом подчеркну - результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности. От общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его. Трудиться с полной отдачей! Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей. Перед нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты. Потому что на первое место всегда ставили Родину. Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное! Вместе - победим!

На этом первая часть церемонии завершается. И глава государства перемещается на Соборную площадь Кремля, где проходит смотр президентского полка. Еще одна традиция этой церемонии - это торжественный молебен, который проходит в Благовещенском соборе Кремля. Его проводит лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, давая напутствия президенту России.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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