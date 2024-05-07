Атомный ледокол "Якутия" проходит швартовные испытания в Санкт-Петербурге

Специалисты проверяют все системы и оценивают состояние судна

Швартовные испытания - это отладка всех систем нового судна перед первым выходом в море. По сложности сравнимо с подготовкой к запуску космического корабля. В машинном отделении размером с заводской цех идет работа на всех десяти ярусах, здесь доналаживают турбинное оборудование. Все кабели - а их общая длина 1300 метров - нужно уложить так, чтобы было легко добраться до каждого. Резервный дизель-генератор для экстренных ситуаций должен запускаться в считанные секунды.

Но самое главное - проверка всех автоматических систем, без них управлять такой махиной невозможно.

"У нас оборудование размещается во многих помещениях. И многое оборудование сейчас проходит обкатку. Пуско-наладку. Происходят пуски. И вся информация приходит сюда на центральный пост", - сообщил Андрей Смирнов, начальник специализированного участка судовой автоматики Балтийского завода Объединенной судостроительной корпорации.

Атомоход "Якутия" - четвертый в серии проекта 22220 на смену Советскому ледокольному флоту, который сейчас работает в Арктике. Первые три его собрата уже выполняют задачи на Северном морском пути. Это самые большие и мощные арктические суда в мире. Длина 173 метра - полтора футбольных поля. Ширина - 34.

На борт уже погружено два ядерных реактора, каждый в отдельной 20-метровой шахте, скоро начнется закачка топлива. Когда завершатся швартовные испытания, начнутся ходовые. Атомоход "Якутия" должен быть достроен к 2025 году, а срок его службы составит не менее 40 лет.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"