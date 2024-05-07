После инаугурации Путин принял парад президентского полка

Это важная часть церемонии вступления в должность

Владимир Путин сразу после официального вступления в должность принял парад Президентского полка. Мероприятие прошло на Соборной площади в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что парад – это важная часть церемонии.

Военнослужащие в день инаугурации выполняют представительские функции. Их же задействуют и во время прочих торжественных мероприятий. 7 мая у Президентского полка День части.

Это самое известное элитное подразделение. Полк был сформирован весной 1936 года и получил название Полк специального назначения. С 1993 года он входит в структуру ФСО и считается частью спецслужб.

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