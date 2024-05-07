Майский снегопад пришел в столичный регион

Принято решение вновь включить отопление в жилых домах и на социальных объектах города

Снег в Москве начал идти еще ночью и успел лечь на траву и высаженные к майским праздникам тюльпаны. Дети обрадовались: опять Новый год. Можно снова играть в снежки! Пришлось доставать и теплую одежду. Еще больше снега с утра увидели жители Подмосковья.

Удивлены и звери. Лоси в недоумении выходят на прогулку по заснеженному подмосковному лесу. Однако к зимнему променаду весной готовы не все. Некоторые обитатели фермы на ВДНХ выражают возмущение и гулять наотрез отказываются.

Синоптики зафиксировали заморозки на севере Москвы и в Подмосковье. В ближайшие дни в столице и области тоже будет холодно.

"С 7 по 9 мая по ночам, в утренние часы до минус 5 в Московской области, причем 7 числа у нас еще заряды будут сильного дождя с мокрым снегом. То же самое и на 9 число в Москве, осадки будут периодические", - сообщил Юрий Варакин, начальник ситуационного центра Росгидромета.

Этот День Победы может стать одним из самых холодных в истории. Чтобы москвичи не замерзли, в столице вновь включили отопление - об этом решении сообщил мэр Москвы Сергей Собянин: "Приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон".

Похолодание пришлось как раз на цветение плодовых - ранних сортов яблонь и груш, сливы, вишни, крыжовника и смородины. Садоводы беспокоятся за будущий урожай - и не без оснований. Мокрый снег не так опасен для растений, как последующее прояснение и заморозки, говорят специалисты. И советуют подготовиться к ним заранее.

"Влажные растения выдерживают заморозки гораздо лучше, чем сухие, и иногда применяется метод опрыскивания растений непосредственно перед заморозками. Невысокие кусты, смородина, крыжовник , можно укрыть подручным материалом: полиэтиленом, даже мешковина подойдет. Среди садоводов достаточно популярна обработка адаптогенами накануне заморозков", - рассказал Владимир Чуб, директор Ботанического сада МГУ.

Высаживать рассаду в открытый грунт еще рано, отмечают в Ботаническом саду МГУ, особенно это касается теплолюбивых огурцов, помидоров и перцев. А вот, например, капуста может выдержать температуру до минус семи - но и с ней торопиться не стоит. Клумбы с тюльпанами и нарциссами тоже должны устоять перед майскими холодами.

Потеплеет в Москве лишь на следующей неделе, говорят синоптики. Однако люди не теряют оптимизма и шутят: вместо шашлыков будут лыжи. А долгожданная весна всё же настанет - нужно лишь немного подождать.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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