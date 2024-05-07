Предпрофессиональные классы: как идет реализация столичного образовательного проекта

Количество школ-участников постоянно увеличивается

Сложнее годовой контрольной или даже сдачи ЕГЭ для школьников может оказаться вопрос "Кем быть?". Теперь разобраться в себе им помогают классы предпрофессиональной подготовки. Они же готовят к поступлению на желанную специальность. Еще до получения среднего образования дети приобретают первые практические навыки в выбранной области.

"Главный результат работы предпрофессиональных классов это прежде всего то, что мы видим по статистике - 90% детей поступают в ведущие вузы Москвы. Мы понимаем, что у наших учеников есть уже уверенность, что они поступают именно в те вузы, по тем специальностям, в которых они могут дальше себя реализовывать", - отметила Жанна Садовникова, начальник Управления контроля качества и развития содержания образования департамента образования и науки Москвы.

Всего есть шесть направлений: медицина, педагогика, инженерия, предпринимательство, медиа и IT. Прежде чем попасть в профильный класс, ученики проходят ряд тестирований, которые выявляют их таланты к разным сферам деятельности. А уже развивать их будут на уроках, но не просто за партой с тетрадью и учебником. Например, классы будущих врачей оснащены лабораторным оборудованием для проведения химических опытов. Манекены и макеты помогут изучить строение органов и отработать навыки первой помощи.

Впечатляющий арсенал - и у будущих инженеров и программистов. От простейших деталей для постройки электрической цепи до конструктора, из которого школьники сами делают управляемых роботов и даже проводят соревнования между своими творениями. Кроме того, школы тесно сотрудничают с вузами. Подростки посещают их, чтобы познакомиться с программой обучения.

Эффективность такого подхода видна не только в цифрах статистики. Сами студенты, которые прошли через поступление, говорят о пользе предварительного получения практических умений. Анастасия уже заканчивает магистратуру и развитие профессиональных навыков в школе помогло освоить программу медицинского вуза и даже определило направление ее научной деятельности.

"В школе я довольно много занималась различными активностями в плане каких-то конкурсов для школьников. Еще в те годы меня научили пользоваться программами для построения 3Д-моделей. И вот как-то так жизнь закрутилась, что я и сейчас до сих пор этим занимаюсь, и, соответственно, какие-то знания еще со школьных лет", - говорит Анастасия.

Подростки готовы заниматься и после основных уроков, для этого существуют факультативные занятия. Выбранные специальности действительно интересуют учеников, и они сами тянутся изучать новое.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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