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Врачей приемных отделений стационаров обучили новому стандарту экстренной помощи

15:04
  • вторник
  • 07 мая 2024

Ранее эту модель успешно внедрили в действующих флагманских центрах больниц

В Москве совершенствоваться продолжают и опытные профессионалы. Так, врачей всех обновленных приемных отделений стационаров обучили новому стандарту экстренной помощи.

Ранее эту модель успешно внедрили в действующих флагманских центрах больниц. В общей сложности было разработано 23 программы дополнительного образования и 14 тренингов. Пройти их можно в любое удобное время в кадровом центре здравоохранения.

Темы самые разные - от узкопрофильных до более общих. Так, например, программа "Расширенная сердечно-легочная реанимация" разработана для врачей-кардиологов, а методика оценки болевого синдрома пригодится всему медперсоналу. При этом обучение предусматривает не только теоретические знания, но и практику. 

"В кадровом центре большое количество симуляционного оборудования, с помощью которых врачи именно в безопасной ситуации, безопасной атмосфере могут отработать этот навык, не боясь совершить ту или иную ошибку, рассмотреть различные вариации, что может случиться, какие осложнения могут быть у пациента. И уже в реальной жизни в своем приемном отделении понимать, как правильно, как эффективно оказать конкретному пациенту помощь", - отметила Анастасия Камашева, заместитель директора кадрового центра.

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