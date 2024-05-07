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Путин рассказал, от чего зависят результаты его президентской работы

13:03
  • вторник
  • 07 мая 2024

В Кремле прошла церемония инаугурации

Результаты работы на новом президентском сроке будут зависеть от общей сплоченности. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин во вторник, 7 мая, выступая с речью на церемонии инаугурации после принесения президентской присяги.

Глава государства заверил, что будет делать все необходимое и все, что в его силах, чтобы оправдать доверие россиян, используя для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции России.

При этом Путин подчеркнул, что "результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей".

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее заявлял, что Россия — это мощный корабль, уверенно плывущий вперед, а у штурвала этого корабля стоит Владимир Путин, под чьим руководством мы идем к намеченным целям.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что низкий антирейтинг Владимира Путина подтверждает: люди чувствуют отдачу от его работы, "россияне верят ему".

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Инаугурация президента России Владимира Путина
Инаугурация президента России Владимира Путина
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